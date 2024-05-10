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CW Enerji'den yat ve karavanlara elektrik kolaylığı

CW Enerji esnek güneş panelleri ile karavan, tekne, yat gibi yerlerde hareket halindeyken de enerji üretmek mümkün CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, “Tasarımı sayesinde özel alanlarda da kullanılabilen CW Enerji güneş panellerimiz karavan, yat gibi yerlerde de güneşin sonsuz enerjisinden elektrik üretimini sağlıyor” dedi

EKONOMİ 10.05.2024, 11:36
CW Enerji'den yat ve karavanlara elektrik kolaylığı

CW Enerji esnek güneş panelleri ile karavan, tekne, yat gibi yerlerde hareket halindeyken de enerji üretmek mümkün. CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, “Tasarımı sayesinde özel alanlarda da kullanılabilen CW Enerji güneş panellerimiz karavan, yat gibi yerlerde de güneşin sonsuz enerjisinden elektrik üretimini sağlıyor” dedi.

ANTALYA (İGFA) - CW Enerji’nin ürettiği esnek güneş panelleri karavan, tekne, yat gibi birçok uygulama alanında kullanım avantajına sahip olduğu için ideal bir çözüm sunuyor. Güneş panelleri sayesinde hareket halindeyken bile güneşten elektrik üretilebiliyor.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, AR-GE çalışmaları ile fark yaratan ürünler tasarlamaya devam ettiklerini söyledi. Güneş panellerinin farklı sektörlerde ve alanlarda kullanılabildiğini ifade eden Sarvan, “Hafif ve esnek malzemelerden üretilen esnek güneş panellerimiz ile güneş enerjisini farklı alanlarda da kullanmak mümkün. Tasarımı sayesinde özel alanlarda da kullanılabilen CW Enerji güneş panellerimiz karavan, yat, tekne gibi yerlerde de güneşin sonsuz enerjisinden elektrik üretimini sağlıyor. Güneşten verimli bir şekilde yararlanılmasını sağlayan panellerimiz tekne, karavan, yat gibi yaşam alanlarında da çözüm sunuyor” dedi.

HAREKET HALİNDEYKEN BİLE GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK KULLANIMINA İMKAN SAĞLIYOR

Güneş enerji sistemlerinde inovatif çalışmalar yaptıklarını ifade eden Sarvan, hayata geçirdikleri projelerle sektörün gelişimine katkıda bulunduklarını söyledi.

Daha verimli hücreler geliştirme, daha az alandan daha yüksek enerji sağlama üzerine çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Sarvan, “Ürettiğimiz esnek güneş panellerimiz hareket halindeyken bile güneş enerjisinden elektrik kullanımına imkan sağlıyor. Tekne, karavan, yat gibi yerlerde güneş panellerimiz sayesinde cep telefonu şarj edilmesi, diğer cihazlara güç sağlanması mümkün. Güneş panellerimizle kesintisiz elektriğin keyfi sürülebilir” diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEĞE KATKI SAĞLIYOR

Yaz mevsimine sayılı günler kala uzun süreli kamp, karavan veya tekne gezileri için güneş panellerinin çok faydası olacağına dikkat çeken Sarvan, “Panellerimiz ile gün boyunca güneş enerjisi depolanarak bu güç gece boyunca kullanılabilir. Kurulumu oldukça pratik olan bu sistemle dizüstü bilgisayar, televizyon, mini buzdolabı çamaşır makinası, bulaşık makinası gibi elektronik cihazlar çalıştırabilir, aynı zamanda aydınlatma ve telefon şarjı ihtiyacı da karşılanabilir. Esnek güneş panelleri, gün boyunca şarj edilir ve depolanan güç gece boyunca kullanılarak daha uzun yolculuklar için çok yararlı olabilir. Kısacası gidilen her yerde esnek güneş panellerimiz ile güneşten elektrik üretilebilir. Bu paneller ayrıca çevre kirletmeden elektrik üretimine de destek olduğu için sürdürülebilir bir geleceğe de katkı sağlıyor” dedi.

Sarvan, güneş enerjisi pazarında fark yaratan ürünlerle sektöre katkı sağlamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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