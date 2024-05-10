İnşaat maliyetlerinde artış yüzde 65'in üzerinde

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 69,98, aylık ise yüzde 2,11 artış kaydederken, bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,44 arttı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Mart ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,11 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,98 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,54 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,30 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 55,17 arttı, işçilik endeksi yüzde 108,04 arttı.

Bu arada bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,14 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,44 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,64, işçilik endeksi yüzde1,24 artış kaydederken bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,77 arttı, işçilik endeksi yüzde 107,45 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,03 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,15 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,25, işçilik endeksi yüzde 1,54 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 62,93 arttı, işçilik endeksi yüzde 110,27 arttı.