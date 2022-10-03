Halkbank, Üreten Kadınlar Yarışması’nın startını 3 Ekim’de veriyor

Kadın girişimcileri desteklemeyi sürdüren Halkbank, Üreten Kadınlar Yarışması’nı ikinci kez düzenliyor.İSTANBUL (İGFA) - Başvuruları 3 Ekim 2022’de başlayacak olan Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nın ödül töreni 8 Mart 2023 Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleşecek. Yarışmada Mikro Üretici, KOBİ Üretici ve Kadın Kooperatifleri kategorileri yanında Sıfır Atık kategorisinde de nakdi ödüller verilecek.

Üreticileri desteklemek üzere nakdi ödüllerin yanında ayni ödüller vermeye devam edeceklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Ülkemize yeni işletmeler ve girişimciler kazandırmak için çıktığımız yolda inanç ve kararlılıkla yürümekteyiz. Kadın girişimcilerin bankamızın desteğiyle işlerini büyüttüklerini görmekten büyük memnuniyet duymaktayız” dedi.