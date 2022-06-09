EPDK son verileri paylaştı

CHP'li Ahmet Akın'ın dikkat çektiği verilere göre Enerji Piyasası Denetleme Kurulu, 2021 yılında dağıtım şirketlerin 1 milyon 620 bin 64 müşteriye geçici gaz kesintisi uyguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın dikkat çektiği verilere göre Enerji Piyasası Denetleme Kurulu, 2021 yılında dağıtım şirketleri 1 milyon 620 bin 64 müşteriye geçici gaz kesintisi yaptı.

Kesintiler yüzde 73,9’unun fatura bedelinin zamanında ödenmemesi sebebiyle yapıldığı belirtiliyor. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu 2020 yılına göre 1 milyon 279 bin 990 müşteriye geçici gaz kesintisi yapıldı ve bunların yüzde 65.7’si fatura bedelinin zamanında ödenmemesi nedeniyle yapıldı.

15 aboneden birinin gazı kesildi

Ahmet Akın, konuyla alakalı yorumunda “İktidar, 2020 yılında Karadeniz doğalgazıyla alakalı müjde vererek faturaların düşeceği vaadinde bulundu.

Bu müjdeden bir yıl sonra faturasını ödeyemediği için doğal gaz kesintisi yapılan abone sayısı rekor oranda arttı. Toplam abone sayısı 17 milyon 885 bin 750 olduğu dikkate alındığında faturasını ödeyemediği için her 15 aboneden bir abonenin doğalgazı kesildiği ortaya çıkıyor.

İktidar gizlemek istese de her apartmanda, her sokakta bir komşumuzun doğalgazı kesildi. Isınma gibi temel bir ihtiyaç artık lükse döndü.”