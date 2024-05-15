Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 12 terörist etkisiz

Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde 12 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK'lı teröristi hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli... Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadelerine de yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1790660907871166601