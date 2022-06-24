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Bursa'da ipekböceği yetiştiriciliği çiftçinin umudu oldu... Sıfır masrafla 40 günde 6 bin TL gelir!

EKONOMİ 24.06.2022, 09:08
Bursa'da ipekböceği yetiştiriciliği çiftçinin umudu oldu... Sıfır masrafla 40 günde 6 bin TL gelir!

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 100 yıllık geleneksel ipekböceği yetiştiriciliği, sıfır masrafla 40 gün gibi kısa bir sürede yalnızca 1 kutu ile ortalama 6 bin TL gelir sağlıyor. Mustafakemalpaşa Belediyesi, KOZABİRLİK iş birliği ile gerçekleştirdiği ipekböceği yetiştiriciliği yeniden çiftçinin umudu oldu.BURSA (İGFA) - Verimli toprakların ilçesi Mustafakemalpaşa’nın tarımda dünya markası olması için sürdürülebilir ve doğal tarıma yönelik eğitimler, ücretsiz toprak analizi, tıbbi aromatik bitkiler ve katma değeri yüksek alternatif ürünlerin yetiştirilmesine öncülük etmek, bal ormanı, kompostan gübre üretimi başta olmak üzere birçok önemli çalışmayı hayata geçiren Mustafakemalpaşa Belediyesi, çok önemli bir çalışmaya daha destek verdi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KOZABİRLİK) iş birliği ile kültürel bir miras olan ipekböceği yetiştiriciliği yeniden çiftçinin umudu oldu.

100 yıllık geleneksel ipekböceği yetiştiriciliği, sıfır masrafla 40 gün gibi kısa bir sürede yalnızca 1 kutu ile ortalama 6 bin TL gelir sağlıyor.

Bir zamanlar iyi bir geçim kaynağı olan ipekböcekçiliğini yaygınlaştırmak için aylar öncesinden çalışmalara başlanırken, yetiştiricilik yapmak isteyen çiftçilerin başvuruları alınarak baharla birlikte Koza Birlik ’ten temin edilen ve yumurtadan çıkmış olan larvalar ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Koza Birlik ile iş birliği geçtiğimiz yıl 25 yetiştirici ile başlayan projenin bu yıl artarak devam ettiğine dikkat çeken Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Kanar, Kestelek Mahallesi'ni ziyarette bulunup, dut yapraklarının arasından koza topladı.

Başkan Mehmet Kanar, Kestelek Mahallesi'nin adeta bir üretimhane olduğuna dikkati çekerek, "Kozabirlik iş birliğiyle başlayan bu serüven görüyorum ki oldukça hızlı ve verimli ilerliyor. Üretken kadınlarımızın her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz. Ziyaretimiz sırasında gerek mahallemizin gerek üretim hanenin eksiklerini tamamlamak için notlarımızı aldık, planlamamızı yaptık. Yüzyılları aşan ve kesinlikle yaşatılması gereken özveri dolu bir iş. Ben yeri olan, gelir kazanmak isteyen, üretmek isteyen tüm hemşehrilerimizin sürece dahil olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Her zaman çiftçilerin emrinde ve hizmetinde olduklarını da ifade eden Mehmet Kanar, hem ücretsiz ipek böceği yetiştiriciliği hem de tüm öneri ve talepler için 444 3 815 hattından Mustafakemalpaşa Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne ulaşmalarını istedi.

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