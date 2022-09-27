Bursa'da genç ticaret elçileri ihracata güç katacak

İhracat odaklı birçok projenin mimarı olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ‘Genç Ticaret Elçileri’ Projesi ile firmaların ihracat pazarlarında güç kazanmasını, üniversite öğrencileri başta olmak üzere kendisini dış ticaret konusunda geliştirmek isteyenlerin dünyaya açılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.BURSA (İGFA) - Erasmus + programının Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıkları faaliyetleri kapsamında hibe alan proje, aynı zamanda öğrenciler ile dış ticaret konusunda kendisini geliştirmek isteyen herkese katkı sunuyor.

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit, BTSO koordinasyonundaki proje kapsamında Avrupa’daki birçok ticaret ve sanayi odası ile protokol imzaladıklarını söyledi.

Bursa Valiliği ve BTÜ’nün yanı sıra İngiltere’den Birmingham Ticaret ve Sanayi Odası, Polonya Ticaret ve Sanayi Odası, Almanya’dan MÜSİAD Hessen Şubesi ve Sırbistan’ın Vojvodina Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği protokolleri imzalandığını ifade eden Bayizit, “Proje başta öğrenciler olmak üzere dış ticaret alanında çalışan veya çalışmak isteyen herkesin kendi bu alanda geliştirmesinin önünü açıyor. Bu proje firmalarımızın dünyaya daha kolay açılmasını sağlayacak. Bu özel proje için BTSO Başkanımız İbrahim Burkay ve yönetim kurulu üyelerine şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

BTSO liderliğinde, 36. Meslek Komitesi’nin destekleriyle kurgulanan Genç Ticaret Elçileri Projesi, öğrenci odaklı bir proje olmakla birlikte dış ticaret alanında kendini geliştirmek isteyen herkese ücretsiz olarak erişim sağlayabileceği bir eğitim platformu sunuyor. Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenlerince ve proje paydaşlarıyla birlikte hazırlanan dış ticaret eğitim modüllerinin hazırlandığı proje, nitelikli bir dış ticaret eğitimi imkanı sunuyor. Ayrıca İngilizce olarak hazırlanan modüller, Almanca, Sırpça, Lehçe gibi dillere de çevrilerek geniş bir kitleye hitap etmeyi amaçlıyor. Ekim ayının sonuna kadar tamamlanacak proje ile birlikte dış ticaret eğitimlerine herkes ücretsiz bir şekilde ulaşabilecek.