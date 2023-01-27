BOTAŞ'tan sanayi gazına indirim!

BOTAŞ, Şubat itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16,67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 13,30 ila 17,22 arasında indirime gidildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - BOTAŞ, Şubat ayına ilişkin 'Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesi'ni yayımladı.

BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Şubat 2023 tarihi itibariyle büyük sanayi kuruluşlarının kullandığı gazın toptan fiyatında yüzde 13,30 ile 17,22 oranlarında; elektrik üretim amaçlı gaz toptan satışına yüzde 16,67 indirim yapıldı.

Sanayide kullanılan gaz fiyatında 2022 Ekim ayı esas alındığında 1 Şubat 2023 tarihi itibariyle yüzde 24,77 ile yüzde 38,45 oranlarında indirim gerçekleşti.

Yazılı açıklamada, fiyatlar esas alındığında konutlarda Ukrayna ve Macaristan'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatının Türkiye'de uygulandığının altı çizildi.