Başkan Zeyrek: “Engelsiz bir yaşamı Manisa’da hayata geçireceğiz”

Manisa’da faaliyet gösteren engelli derneklerinin temsilcileri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i, Engelliler Haftası kapsamında makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Dernek temsilcileri, engelli bireylere yönelik yapılacak projelere destek vermeye hazır olduklarını kaydetti. , MANİSA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, Manisa’da faaliyet gösteren engelli dernekleri Altı Nokta körler Derneği Manisa Şube Başkanı Hüseyin Pehlivan, Türkiye Beyazay Derneği Manisa Şube Başkanı Füsun Kumbaracı, Manisa Otizm Derneği Başkanı Arife Güngör ve Manisa Sağır Spor Kulübü Derneği ve Manisa Sağır Dilsizleri Koruma Kalkındırma Eğitim Kültür Gençlik Spor Derneği Başkanı Bilal Cansu ile birlikte 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e makamında ziyarette bulundu.



“SİZİN SORUNLARINIZIN ÇÖZÜMÜNDE PAYDAŞ OLACAĞIM” Yapılan ziyarette konuşan Başkan Zeyrek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Engelsiz bir yaşamı Manisa’da hayata geçirmeyi, sizlerle paydaş olmayı amaçlıyorum. Derneklerimizle ilgili de çok güzel projelerimiz vardı. Bunları hayata geçirecek yetkimiz ve imkanlarımız da var. Ben bunları hayata geçirmeyi istiyorum. Ben ortak aklı oluşturmak istiyorum. Bir kişinin iki dudağının arasından çıkan kararlar olunca maalesef yarım kalıyor. Ben bilgiye ve öneriye önem veren biriyim, bu masalarda alınacak ortak kararın sadece uygulayıcısı olacağım. Önümüzdeki 5 yıl boyunca da böyle hareket edeceğim. Bu yüzden buraların kapıları sizlere her zaman açık olacak. Ne zaman isterseniz. Hepimizin tek bir deri var, öncelikle şehrimizin sorunlarını çözmek. Bu sorunları ortaya koymak ve bunlara çözüm önerileri geliştirmek. İyinin sonu yok, her zaman için daha iyisi gelecek. Şu an ki aksaklıkları iyileştirmek ve gidermek bizlerin elinde. Süreç içinde bu yaptığımız iyiler, bazen eksikliklerini göreceğiz ve daha da iyileştireceğiz. Kendimizin her ileriye taşıyacağız. Şehrimizde de, sizlerin de ulaştığınız kimselerin eksiklikleri var, dokunulması gereken noktalar var, bunların çoğunu biliyorum ama bilmediklerimi de siz biliyorsunuz. Sizler yaşıyorsunuz. Bunları yaşayan bilir. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sizlerin projelerinin, sizlerin aklının yanında olacağım. Bu hafta bir başlangıçtır. Bu ziyaret sürecin ardından inşallah sahada olacağız” dedi. Ziyarette bulunan engelli derneklerinin başkanları ve temsilcileri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e hayırlı olsun dileklerini iletirken, engellilerin sorunlarının çözümüne yönelik olan çalışmalara her zaman destek vereceklerini ve yanlarında olacaklarını kaydetti.