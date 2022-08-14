Bakan Nebati: Birlikten berekete mücadelede kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşların maruz kaldığı gıda enflasyonuyla etkin şekilde mücadele etme konusunda kesin kararlı olduklarını belirterek, 15 Ağustos itibariyle Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki indiirim, diğer zincir marketlere de olumlu yansımasını beklediklerini söyledi.ANKARA (İGFA) -Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından gıda enflasyonuyla etkin mücadele konusunda paylaşımda bulundu.

Küresel gıda fiyatlarının Şubat ayında kırdığı rekorun ardından düşüş trendine girerek Nisan ayında yüzde 0,8, Mayıs ayında 0,6; Haziran ayında 2,3 ve Temmuz ayındaysa yüzde 8,6 düşüş göstermesi söz konusu olduğunu belirten Bakan Nebati, paylaşımında, "Gıda sektörümüzün tüm aktörlerinin, son dönemde kaydedilen bu olumlu gelişmeleri de dikkate alarak “Birlikten Berekete” anlayışımızla hareket edeceklerine inanıyoruz. Vatandaşlarımızı gıda enflasyonuna karşı korumakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir adıma daha imza atacaklarını belirterek, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 15 Ağustos Pazartesi (yarın) gününden itibaren 30’dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasına gidileceğini söyledi.

Nebati, "Vatandaşımızdan yana attığımız bu önemli adımın, ülkemizde faaliyet gösteren diğer zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerine olumlu yansımasını bekliyor, fiyat takip sistemimizle gelişmeleri izlemeyi sürdürüyoruz" dedi.

https://twitter.com/NureddinNebati/status/1558803645868687360