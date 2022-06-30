Antalya’da belediyenin ürettiği lale soğanları hasat edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından İbradı’da oluşturulan üretim alanında Aralık ayında dikilen lale soğanlarının hasadı yapıldı. Lale soğanlarının bir kısmı alternatif gelir kaynağı yaratmak adına üreticiye dağıtılırken, geri kalan lale soğanları ise peyzaj düzenlemelerinde kullanılarak kenti süsleyecek.

ANTALYA (İGFA) – Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Başkan Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma vizonuyla İbradı'yı alternatif gelir kaynakları ile tanıştırmak üzere toprakla buluşturulan lale soğanları hasat edildi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından İbradı’da Büyükşehir Belediyesi’ne ait arazide oluşturulan üretim sahasına Aralık ayında dikilen farklı cinslerden 10 bin adet lale soğanının hasadı yapıldı.

Hasatları yapılan yavru lale soğanları dezenfekte, soğuklama ve depolama gibi bir dizi işlemden geçirilecek. İlk olarak ana soğandan yavru soğanlar ayrılacak. Daha sonraki aşamalarda da soğanların kabuklarının ayrılması, ilaçlaması ve açık alanda kurutma işlemleri gerçekleştirilecek. Çiçek tohumu oluşum safhasına geldikten sonra soğuk hava depolarında depolama işlemi yapılacak. Yaklaşık 4 ay 9 derecede depolaması gerçekleştirilecek olan soğanların bir kısmı yeniden dikilmek üzere üreticiye ücretsiz dağıtılacak, geri kalanı ise kent peyzajında kullanılacak.