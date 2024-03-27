Yüz yüze 100 Çocuk Oyunu EBA'ya yüklendi

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik belirlenen 100 geleneksel çocuk oyununun nasıl oynandığını içeren "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu"nun videoları, işaret dili eklenerek Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) yüklendi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı; millî ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak, bütüncül bir bakışla sosyal ve duygusal gelişim sağlamak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek öğrencileri hayata hazırlamak amacıyla geleneksel çocuk oyunlarının okul ortamlarında canlandırılmasına yönelik uygulamalarına devam ediyor.

Söz konusu oyunların biçimsel açıdan verimli gerçekleşmesi adına özellikle okul bahçeleri olmak üzere okulun tüm elverişli alanlarında çocuk oyunlarına yönelik fiziki düzenlemelere gidildi. Ekran bağımlılığı ve obezite gibi birçok farklı sorunla mücadele etmenin en kolay yolu olarak okullarda geleneksel çocuk oyunlarına daha fazla yer verilerek tüm illerde özellikle bahar aylarında geleneksel çocuk oyunları şenlikleri düzenlenmesi hedefleniyor.

Bu kapsamdaki uygulamalardan biri olan Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu kitabı ve Öğretmen Uygulama Kılavuzu, karekodlu olarak hazırlandı. Son olarak ise kitaplarda yer alan oyunlara ait videolara işaret dili eklendi.

Hazırlanan videolara EBA Platformu https://www.eba.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.



