Üniversite öğrencileri Van'a hayran kaldı

Van Büyükşehir Belediyesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), yurtlarında kalan üniversite öğrencileri için Van gezisi düzenlendi.VAN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Türkiye’nin çeşitli illerinden Van’a gelerek eğitim gören Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri için gezi programı düzenledi. KYK yurtlarında kalan ve Van’ı ilk kez gezme imkânı tanıyan yaklaşık 400 öğrenci Ulaşım Dairesi Başkanlığına ait otobüslerle Van Kalesi, Van Müzesi, Seyir Tepesi ve Akdamar Adası’na götürüldü.

Van Kalesi ve Van Müzesi’nde rehberler eşliğinde Urartu tarihi hakkında bilgi alan öğrenciler teknelerle Akdamar Adasına giderek keyifli bir gün yaşadı. Adada bol bol hatıra fotoğrafı çeken öğrencilere burada çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Mersinli olduğunu ve Van’a İlk kez geldiğini belirten Gamze Toros, " Van çok önemli tarihi mekânlara ev sahipliği yapıyor. Akdamar Adası ve kaleyi çok merak ediyordum. Ama imkânım olmadığı için Van’ı gezememiştim. Bugün Van Büyükşehir Belediyesi sayesinde buraları görme şansım oldu. Ben geziden çok keyif aldım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Van’ın çok güzel bir kent olduğunu söyleyen Yaprak Taşdemir ise gezinin çok güzel geçtiğini belirterek Büyükşehir Belediyesi sayesinde harika bir gün geçirdiğini ifade etti.