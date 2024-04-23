Başkan Tugay Kültürpark’ta çocuklarla bir araya geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kültürpark’ta düzenlenen Çocuk Şenliği’ne katıldı. Çocukların ve ailelerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Tugay, coşkulu kutlamalar için “Her sene bir öncekinden güzel olsun” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına miras bıraktığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Kültürpark’ta düzenlenen Çocuk Şenliği’ne katıldı. Miniklerin bayramını kutlayan, fotoğraf çektirmek isteyen ailelerle bir araya gelen Başkan Cemil Tugay, “Bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 104’üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Umarım önümüzdeki yıllarda bu güzel çocuklar çok daha güzel günler yaşasınlar. Şenliğimiz de her sene bir öncekinden güzel olsun” diye konuştu.

SAHNE, ÇADIR VE AÇIK ALAN ETKİNLİKLERİ İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sahne, çadır ve açık alan olmak üzere üç farklı temada düzenlenen, atölye çalışmalarından sihirbaz ve dans gösterilerine, kukladan sokak oyunlarına kadar birçok etkinliğin yer aldığı Çocuk Şenliği’ne İzmirli çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Gezici Kütüphane aracılığıyla çocuklara kitap da dağıtılan alanda HİM aracı ve standı ile ebeveyn bekleme alanı ve kayıp çadırı da bulunuyor. Şenlik kapsamında ziyaretçilere çorba, kağıt helva, meyve suyu ve su ikramı da yapılıyor.