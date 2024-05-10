Trakya Üniversitesi, Karadağ Üniversitesinin 50 yıl kutlamalarına katıldı

Karadağ Üniversitesi 50. yaşını muhteşem bir törenle kutladı. Cumhurbaşkanı Jakov Milatović ve Başbakan Milojko Spajić ile bakanlar, bölgedeki üniversite rektörleri, büyükelçiler ve üst düzey protokolün yer aldığı törene, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu özel davetli olarak katıldı.KARADAĞ (İGFA) - Podgoritsa'da düzenlenen etkinlikte Karadağ Üniversitesinin eğitim, bilim ve kültürel alanda 50 yıldır verdiği katkılar düzenlenen birçok etkinlikle kutlandı. Karadağ Üniversitesinin geçmişini ve başarılarını sergileyen dijital bir fotoğraf sergisi ile başlayan törende, üniversitenin belgeselini içeren video gösterimleri, Karadağ ve mezuniyet törenlerinde söylenen marş ve Karadağ Üniversitesi Müzik Akademisi'nin Orkestrası ve Korosu konseri ile devam etti.

Törenin açılışında konuşan Karadağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vladimir Božović, üniversitenin 50 yıl önce kurulmuş olmasına rağmen hala ilk günkü heyecanını koruduğunu belirtti. Rektör Božović, Karadağ Üniversitesi'nin kuruluşundan bu yana bilgi ve toplumsal değişiminde önemli bir rol oynadığını vurgularken, üniversitenin sadece bilgi üretmekle kalmadığını, aynı zamanda toplumsal değişim ve gelişimde liderlik ettiğini belirtti. Üniversite çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerin Karadağ toplumundaki etkilerine değinen Rektör Božović, 50. yıl coşkusuna katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatović, eğitimin toplumsal iyileşme ve gelişme için kritik bir önemi olduğunu vurgulayarak, eğitimin herkes için eşit fırsatlar sağlaması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Milatović, eğitim konusunda atılan olumlu adımları desteklediğini belirterek Karadağ Üniversitesinin 50. yılını kutladı.

Karadağ Üniversitesi Öğrenci Parlamentosu Başkanı Andrej Vukčević, öğrencilerin üniversitenin merkezinde olduğunu belirterek, öğrencilere eleştirel düşünmeyi teşvik etmek, en iyi öğrencileri desteklemek ve toplum gelişimine katkıda bulunmaları için cesaretlendirmek gerektiğini vurguladı.

Törende Rektör Božović ile bir araya gelen Rektör Tabakoğlu, Balkan Üniversiteler Birliği üyesi Karadağ Üniversitesinin 50. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, kendisini bundan sonraki süreçte Balkan Üniversiteler Birliğinde üst düzey görevler almaya davet etti.

Balkan coğrafyasından birçok üniversitenin katıldığı törende, Rektör Tabakoğlu, bölge rektörleri ile tek tek görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde, potansiyel iş birlikleri, ortak projeler, üniversiteler arasında akademik değişim programları, ortak araştırma projeleri ve öğrenci değişim programları başta olmak üzere iş birliği olanakları istişare edildi.