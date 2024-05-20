İzmir'in genç itfaiyecileri sıkı eğitimden geçiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi, sınavlara girerek başarılı olan genç itfaiyecilerin zorlu ama heyecanlı eğitimlerine sahne oluyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın yeni itfaiye memurları sahaya çıkmak için gün sayıyor.

22 Nisan'da Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi’nde başladıkları eğitimlerini 7 Haziran'a kadar sürdürecek itfaiyeciler zorlu parkurlarda başarılı olmak için ter döküyor. 1 kilometre koşu, 100 metre engelli koşu, karanlık ve dumanlı odada yön bulma, itfaiye aracı ile ambulans kullanma, dağda arama kurtarma gibi uygulamalı eğitimlerden geçen genç itfaiyeciler, zorlu parkurlarda heyecan dolu anlar yaşıyor.

Arama Kurtarma Eğitmeni Mesut Topal, 15 metre yükseklikte, dağda iple iniş ve yukarı tırmanma eğitimi verdiği itfaiyecilerin heyecanına da ortak oldu.

Kolay bir iş yapmadıklarını söyleyen Mesut Topal, itfaiyecilik mesleğinin bir adım daha öteye gitmesi adına herkesin çabaladığını belirterek, "Çok zorluklarla dolu bir yol. Bu süreci başarıyla atlatacağımıza inanıyorum. Bu eğitimlere katılanların korkması, kaygılanması doğal. İlk aşamada ürkütücü, korkutucu gelebiliyor. Eğer sevgi, aidiyet duygusu, itfaiyecilik mesleğine bağlılık, sadakat söz konusuysa, bütün engeller aşılır diye düşünüyorum. Meslektaşlarımızın aldıkları eğitimler sonucu korkularını yenerek çok daha zorlu eğitimleri başarıyla tamamladıklarını görüyoruz” dedi. Araç Üstü Ekipman Eğitmeni Hakan İnan 32 metrelik merdivenli araç ile verdiği eğitimlerin ardından, itfaiyecilerin el hassasiyeti kazandığını belirterek, “Gittikleri bir olayda, çok katlı bir binada elektrik tellerine takılmadan, balkona daha fazla yaklaşabilecekler. Böylece canlıya zarar vermeden alabilecekler” diye konuştu.

Sınavda gösterdiği başarının ardından itfaiye memuru olmaya hak kazanan tek kadın Gaye Karagöl, eğitimlerde gösterdiği performansla dikkat çekerken, itfaiye eri Mustafa Çabuk ise çok sıkı bir eğitimden geçtiklerini anlattı. Çabuk, beklentisinin üstünde bir eğitim aldığını söyledi.