Nevşehir Belediyesi’nden muhteşem 19 Mayıs konseri

Nevşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anama Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen konser büyük ilgi gördü. Konser programında konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, “Biz gençlerimizle yol yürüyecek, onları ötekileştirmeyeceğiz. Hiçbir zaman gençlerin varlığını, gücünü, onların yarınlara dair olan umudunu yok edecek tavrın içerisinde olmayacağız. Biz bu şehri gençlerle yöneteceğiz. Biz gençlerimize güveniyoruz.” dedi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anama Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen konser Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi. Burada konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, “Umutsuzluğun hüküm sürdüğü, Türkiye’nin dört bir yanının dış güçler tarafından işgal edildiği, Anadolu’nun dimdik ayakta durmak için bir meşale, bir ışık beklediği bir zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk çıktı ve Samsun’a ayak bastı. İşte 19 Mayıs, Anadolu’nun diriliş meşalesinin yakıldığı, Anadolu’nun düşman işgalinden kurtulması için Anadolu insanına umut olan gündür. O gün ülkemizi yarınlara taşıyacak gençlerimizin günü oldu. O yüzden bu bayram gençlerimizin bayramı. O yüzden biz de bu şehirde gençlerimize öncelik vererek, gençlerimizin yarınlarda bu şehirde konforlu bir şekilde yaşamasını temin edeceğiz. Aynı şekilde yarınlarda ülkemizin cumhurbaşkanı, bakan, belediye başkanı, milletvekili olacak gençlerin yetişmesi için elimizi taşın altına koyacak ve bu şehrin gençleri için mücadele edeceğiz. Bu şehrin gençleridir bizim gözümüzü aydın edecek. Bu şehrin gençleridir yarınlara umutla bakmamızı sağlayacak. Biz gençlerimizle yol yürüyecek, onları ötekileştirmeyeceğiz. Hiçbir zaman gençlerin varlığını, gücünü, onların yarınlara dair olan umudunu yok edecek tavrın içerisinde olmayacağız. Biz bu şehri gençlerle yöneteceğiz. Biz gençlerimize güveniyoruz. O, gençlerimiz için, bağımsızlığımız için, yarınlarımız için kendisini feda etti. O’nun açtığı bu yolda bu vatan için yapabileceklerimizin sınırı ve sonu yoktur. Biz umudu, mücadeleyi ve daha iyisi için çalışmayı gaziden ve silah arkadaşlarından, Türk büyüklerinden, Fatih Sultan Mehmet’ten öğrendik. Biz bu mücadeleyi istiklal meşalesini yakan Gazi Mustafa Kemal’den öğrendik. Gençlerimize bu günü armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarınızı, gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmetle, minnetle, sevgiyle ve hayırla yad ediyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene. “ dedi.

Arı’nın konuşmasının ardından sahne alan sevilen sanatçı Mustafa Taş, seslendirdiği birbirinden güzel eserleriyle Nevşehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Belediye Başkanı Arı, Taş’ın seslendirdiği oyun havalarına gençlerle birlikte eşlik ederek sahnede oynadı.