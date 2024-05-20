Genç üniversiteler arasında Türkiye'de ilk 5'te

Dünya çapında prestijli yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education Ranking (THE), 2024 yılı “Genç Üniversiteler Sıralaması” (Young University Rankings) sonuçları açıklandı.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times HigherEducation'ın (THE) 2024 yılı “Genç Üniversiteler Sıralaması”nda (YoungUniversityRankings) önemli başarılara imza attı.

Yaşı 50 ve altında olan dünyanın en iyi üniversitelerinin listelendiği araştırmada üniversiteler, mevcut en kapsamlı ve dengeli karşılaştırmaları sağlamak için öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm misyonları açısından değerlendiriliyor.

79 ülkeden gerekli kriterleri sağlayan 673 üniversitenin değerlendirmeye alındığı araştırmada Dokuz Eylül Üniversitesi, dünyada 401-500 bandına girme başarısı gösterirken, Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında ilk 5’te; Ege Bölgesi’nde ise ilk sırada yer aldı.

İncelemelerde listeye bu yıl Türkiye’den 58 üniversite girerken, Türkiye’nin 58 üniversite ile araştırmada bu yıl da en fazla temsil edilen ülke olduğu belirtildi.

Gelişmeyi değerlendiren Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, DEÜ’nün bilim dünyasındaki yükselişinin tesadüf olmadığını vurguladı.

Prof. Dr. Ak, “Başarılı çalışmaları ‘Araştırma Üniversitesi’ beratı ile taçlandırılan Dokuz Eylül Üniversitesi, dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarının indekslerinde her yıl düzenli olarak yer alıyor. Yıllara göre başarıları artan ve indekslerdeki yükselişi dikkat çeken Üniversitemiz, son olarak alanında küresel ölçekte saygınlığa sahip olan yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times HigherEducation’ın dünyadaki en genç üniversiteleri sıraladığı araştırma raporunda önemli başarılarla dikkat çekti. Elbette bu gelişmelerle gurur duyuyoruz. Bu başarının uluslararası sıralama kuruluşlarınca takdir edilmesi, bizleri gururlandırmış, yeni başarılar için ilham kaynağı olmuştur” dedi.