Edirne Araştırmaları Sempozyumu’nun 4’üncüsü düzenlendi

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile Edirne Araştırmaları Sempozyumu’nun 4’üncüsü “Edirne’de Mekân” başlığıyla düzenlendi.EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin sanat, kültür, mimari, coğrafi, tarihi dokusunun ele alındığı ve alanının önde gelen akademisyenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumun açılışı Balkan Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Düzenleme Kurulu başkanlıklarını Trakya Üniversitesinden Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, Prof. Dr. Nurten Çetin, Dr. Öğr. Üyesi Levent Doğan ile İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Zeynep Tarım, Doç. Dr. Metin Ünver, Doç. Dr. Çiçek Akçıl Harmankaya, onursal başkanlıklarını ise Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ın üstlendiği sempozyum, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Sempozyumun açılışında konuşan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, iki üniversite iş birliğinde, Edirne şehrinin ve şehrin kimliğinde öne çıkan mekanların şekillenmesinde rol oynayan unsurlar, tarihi süreç içerisindeki gelişimleri ve işlevlerinin ele alınacağı önemli bir sempozyum gerçekleştirildiğini söyledi. Rektör Zülfikar, üniversitelerin üç önemli görevi olduğunu söyleyerek bunlardan ilkinin bilimin en yüce değer olduğunu ve bunu hayatın her katmanına yaymak olduğu, ikincisinin bilim ve toplum arasındaki mesafeyi daraltarak bilim toplumu oluşturmak olduğunu, üçüncüsünün ise öğrenciler arasından yeni cevherleri çıkarmak olduğunu ifade etti. Bu üç hususun medeniyet algısını beraberinde getirdiğini söyleyen Rektör Zülfikar “Medeniyet dediğimiz zaman aklımıza üç tane ‘m’ harfi geliyor. Bunlar musiki, mutfak ve mimaridir. Edirne tüm bunların bir arada olduğu çok önemli serhat şehrimiz.” diyerek Edirne’nin her dönem önemini koruduğunu söyledi. Rektör Zülfikar, organizasyonda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi ve Edirne hakkında bilgi paylaşarak başladığı konuşmasında “Biz bu şehrin üniversitesi olarak şehrimizin değerlerini ortaya çıkarmak için Edirne konulu pek çok toplantı gerçekleştirdik.” dedi. Trakya Üniversitesinin 1974’te İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulduğunu ve İstanbul Üniversitesi ile geçmişten gelen derin bağları olduğunu ifade ederek bu sempozyumu beraber düzenlenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Tabakoğlu “Bu toplantının çok büyük bir ağırlığı var. Tabiri caizse starların bir araya geldiği, hocaların hocalarının buluştuğu bir sempozyum bu. O yüzden bu sempozyumun özgül ağırlığı çok yüksek.” dedi.

Edirne’yi gururlu ve mağrur olarak tanımlayan Rektör Tabakoğlu, “Bu sempozyumla Edirne’yi yeniden hatırlayacağız ve bilinmeyen yönlerini öğreneceğiz. Esasında Edirne’yi tekrar hatırlamak, kendimizin ne olduğunu hatırlamak olacaktır. Üç kıtada, yedi iklimde büyük düşünerek bilimde, sanatta ne kadar ileriye giderek, nasıl başarılar elde ettiğimizi çok kıymetli hocalarımla bir araya gelerek yeni nesile anlatacağız ve kitaplaştıracağız.” diyerek, katılımcılara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Yunus Sezer, Süheyl Ünver’in “Her şey biter, Edirne bitmez.” sözüyle başladığı konuşmasında “Edirne bir tarafında edebiyat, bir tarafında mimari, bir tarafında gastronomi bulunan, muhteşem bir tarihe sahip ve medeniyet katmanlarının üst üste bindiği bir şehir.” diyerek geçirmiş olduğu işgal ve yıkımlara rağmen Edirne’nin dimdik ayakta durduğunu vurguladı.

Edirne’deki tarihi yapılar ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Sezer, Edirne’nin yüzde 10’luk kısmının değerlendirildiğini, önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde ise yüzde 50’lik kısmını değerlendirme imkanı olacağını söyledi.

Trakya Üniversitesinin, şehrin sorunları ile ilgili aktif çalışmalarda bulunan ender üniversitelerden birisi olduğunu vurgulayan Vali Sezer, Trakya Üniversitesinin Edirne Gülü ve Edirne Kırmızısı gibi şehrin unutulmuş değerlerini yeniden gündeme getirdiğini ve özellikle Balkanlar konusunda çok önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından hazırlanan müzik dinletisi ve Trakya Üniversitesi tanıtım filmi ile sempozyum devam etti.

Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu’nun oturum başkanlığında Prof. Dr. Gönül Cantay’ın “Edirne Yeni Sarayı Kazıları (1999-2003) Yapı ve Mekânların Tanımlanması”, Prof. Dr. Ali Akyıldız’ın “Osmanlı Hanedanında Siyasi ve Mimari Hafıza: Saray Kullanımı ve Edirne Sarayı”, Prof. Dr. Zeynep Tarım’ın “Edirne Sarayında Yapılan Merasimler Çerçevesinde Saray-Şehir ve Mekân-Meydan İlişkisi” ve Doç. Dr. Metin Ünver’in “Edirne’nin Ruslar Tarafından İşgali ve Sarayın Yanması” bildirilerini sundukları açılış oturumu ile başlayan sempozyumda 8 oturumda toplam 32 bildiri sunuldu.

Sempozyuma Vali Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Sempozyum Başkanı Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, dekanlar, müdürler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sempozyum açılış oturumunun ardından Balkan Kongre Merkezi Fuaye’sinde Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu, El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarım Programı öğretim elemanları ve öğrencileri ile İstanbul Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kuyumculuk alan öğretmenlerinin katılımıyla düzenlenen “Takı Sergisi”nin açılışı gerçekleştirildi.