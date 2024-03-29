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Sıfır Atık Günü Kocaeli'de etkinliklerle kutlandı

EĞİTİM 29.03.2024, 16:51
Sıfır Atık Günü Kocaeli'de etkinliklerle kutlandı

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında Derince Şükrü Aracı İlkokulunda etkinlikler ve atölye çalışmaları gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) - 30 Mart tarihi her yıl tüm dünyada “Uluslararası Sıfır Atık Günü” olarak kutlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumların desteğiyle düzenlenen Sıfır Atık Günü etkinliği Derince Şükrü Aracı İlkokulunda yapıldı. Ödüllerin verildiği, halk oyunları, şiir dinletisi, oratoryo performansı ve sıfır atık defilesinin yapıldığı etkinlik oldukça keyifli ve hareketli gerçekleşti. Sıfır Atık Günü etkinliği kapsamında ayrıca birçok farklı atölye de düzenlendi. 

YOĞUN KATILIM

Şükrü Aracı İlkokulu konferans salonunda yapılan ve sıfır atığın öneminin vurgulandığı etkinliğe Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, protokol, öğrenciler, aileler ve basın mensupları katıldı.

“PROJE ÜLKEMİZDE ÖNEMLİ YER EDİNDİ”

Protokol konuşmaları çerçevesinde katılımcılara seslenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, “Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri tarafından başlatılan bu proje ülkemizde ve tüm dünyada önemli bir yer edindi. 2022 yılında Birleşmiş Milletler’de Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin önerisiyle 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü olarak kabul edildi. Çocuklarımız zaten bu çevre bilicinin farkında. Çocuklarımızın gerçek çevreci olduğunu ben biliyorum” şeklinde konuştu.

“EMANETİ BİZDEN SONRAKİLERE BIRAKMALIYIZ”

Programda konuşan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, “Bugün çevremizi korumak ve sürdürülebilir gelecek inşa etmek için israfı önlemeyi, atık azaltmayı teşvik eden bir gündür. Sayın Emine Erdoğan’ın öncülüğünde proje olarak başlatılan sıfır atık yaklaşımı, bugün adı dünyada duyulan uluslararası çapta bir proje uygulamasına dönüşmüş durumdadır. Sevgili çocuklar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, gelecek nesiller için daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için önemli adımlar atıyoruz. Misafiri olduğumuz yeryüzünü bize emanet edildiği şekliyle bizden sonrakilere bırakmak, hepimizin temel sorumluluğudur. Biliyorsunuz ki; doğal kaynaklarımız hızla tükeniyor, doğamız tahrip oluyor ve biz insanların yaşam kalitesi maalesef her geçen gün daha da düşüyor. Bizde belediyeler olarak tertemiz bir gelecek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Yaptığımız tüm çalışmalarda; atık oluşumunu önlemeyi, kaynağında ayrıştırmayı, geri dönüştürmeyi dolayısıyla daha yaşanabilir bir çevreyi, daha güçlü bir ekonomiyi hedefliyoruz. Bunu yapmak için de sizlerin desteğine ihtiyacımız var” dedi.

DOLU DOLU ATÖLYE VE ETKİNLİKLER

Programda protokol konuşmaları sonrasında Derince Şükrü Aracı İlkokulu öğrencileri tarafından halk oyunları, şiir dinletisi, oratorya performansı ve sıfır atık defilesi gerçekleştirildi. Müzikler eşliğinde ve eğlenceli bir ortamda yapılan program sonrasında protokol tarafından İlkokullararası Sıfır Atık, İklim Değişikliği ve Enerji Tasarrufu Konulu Resim Yarışması ile Büyükşehir tarafından organize edilen Okullararası Elektronik Atık Toplama Kampanyasının ödülleri öğrencilere ve okul yöneticilerine takdim edildi. Hatıra fotoğrafının ardından protokol sıfır atık günü etkinlikleri kapsamında Tohum Kiti Atölyesi, Ahşap Boncuktan Bileklik Yapımı, Bez Kalem Kutu Boyama ve Taş Boyama etkinlikleri ile resim sergisini gezdi.

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