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Düzce'de 19 Mayıs yürüyüşü
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Düzce’de coşkuyla kutlandı
YAŞAM 19.05.2024, 16:00
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Düzce’de coşkuyla kutlandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'deki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramıu kutlama programı düzenlenen fener alayı yürüyüşü ile başladı.
Cedidiye Meydanı’nda toplanan kalabalık, Belediye Mehter ekibinin marşları eşliğinde ellerinde fenerler ve Türk Bayrakları ile yürüdü.
Her yaştan vatandaşın katılım sağladığı fener alayının yürüyüşü Anıtpark Meydanı’nda sona erdi.
Meydanda ise halk oyunları gösterileri ve gençlik konseri gerçekleştirildi.
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