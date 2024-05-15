Bursalı minik ressamların eserleri BAOB’da sergilendi

Bursa'da Vildan Sanat Çocuk Atölyesi'nin minik ressamları, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve BAOB'un desteğiyle düzenlenen "Geleceğin Yıldızları - 2" resim sergisinde eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.BURSA (İGFA) - 3 - 7 Mayıs tarihleri arasında BAOB'da gerçekleştirilen sergide, 5 - 12 yaş arası 20 çocuğun yaklaşık 300 eseri izleyiciye sunuldu. Sergi açılışında Bursa protokolü, akademik odaların temsilcileri, veliler ve sanatseverler bir araya geldi.

Vildan Sanat Çocuk Atölyesi kurucusu ve eğitmeni Vildan Özkan, amacının çocuklara resim sanatını sevdirmek ve içlerindeki potansiyeli keşfetmelerini sağlamak olduğunu belirterek, "Bu nedenle onları konularla sınırlamadık. Resimlerinde dünyanın ne kadar güzel ve aydınlık olduğunu görebilirsiniz. Küçük yaşlarına rağmen vizyonları ve ruhları çok büyük. Bu sergide bize destek olan Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'ne, Bursa Akademik Odalar Birliği'ne ve tüm velilerimize teşekkür ederim" dedi.