Bilecikli doğa tutkunları 19 Mayıs'ı doğada kutladı

Bilecik'in doğa sporları tutkunları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkulu bir şekilde Bilecik Doğa Sporları (BİDOS) Derneği öncülüğünde doğada yürüyüş yaparak kutladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Sabahın erken saatlerinden itibaren Bilecik'in doğal güzelliklerle dolu rotalarında toplanan sporcular, milli bayramı doğayla iç içe geçirme fırsatı buldular.

BİDOS Derneği'nin organize ettiği etkinlik, doğa sporlarına olan ilgiyi artırmak ve gençleri spor yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlendi. Doğa yürüyüşüne katılanlar arasında gençlerden yaşlılara kadar her yaş grubundan insan yer aldı. Etkinliğe katılanlar, doğanın kucağında milli bayramı coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlik, katılımcılar arasında büyük ilgi gördü.

Katılımcılar, milli bayramı doğanın sesiyle, kuş cıvıltıları ve rüzgarın şarkısı eşliğinde kutlamanın ayrıcalığını yaşadılar. Etkinlik sonunda konuşan BİDOS Derneği yetkilisi, "Doğa sporları, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız için son derece önemlidir. BİDOS Derneği olarak doğayla iç içe, sağlıklı ve aktif bir yaşamı teşvik etmek amacıyla bu etkinliği düzenledik. Gördüğümüz ilgi bizi memnun ediyor ve doğa sporlarına olan ilginin her geçen gün arttığını görmek bizi mutlu ediyor" dedi.

Bilecik'in doğa sporları tutkunları, milli bayramları ve özel günleri doğayla iç içe geçirerek, sağlıklı ve aktif bir yaşamın önemine vurgu yapmaya devam edeceklerini belirttiler.