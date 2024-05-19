Kocaeli’de pedallar ‘Barış’ için çevrildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turunda, dünyada yaşanan savaş zulmüne karşı ‘Barış’ vurgusu yapıldı. Başkan Büyükakın ile birlikte çok sayıda vatandaş pedal çevirdi.KOCAELİ (İGFA) - Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nın ateşini yaktığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile noktalanacak mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs 1919’un 105. yıldönümü Kocaeli’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Bisiklet Şehir Turu ile taçlandıran Büyükşehir Belediyesi, bisikletlilerle birlikte dünyaya ‘Barış’ mesajı verildi.

‘BARIŞ’ İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER

Dünyada yaşanan savaş zulmüne ve insanlık dramına karşı, İzmit’te yaklaşık 200 kişilik sporcu ekip ‘Barış’ vurgusu yaparak “Gençler Barış’a Pedal Çeviriyor” sloganı ile Bisiklet Şehir Turu gerçekleştirdi. Bisikletliler Kent Meydanında bir araya geldi. Başkan Büyükakın ve beraberindeki bisikletliler kent meydanında dev Türk Bayrağı açtı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Başkan Büyükakın “19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün o günün umutsuz şartlarında ülkede umut ışığını, meşaleyi yeniden yaktığı gündür. O zaman şartlar çok kötüydü. Aziz vatanın tüm kaleleri zapt edilmiş, orduları dağıtılmış, millet imkansızlıklar içinde kıvranıyordu. Ancak Türk milletinin, vatanın bağımsızlığına ve bölünmez bütünlüğüne dair sarsılmaz bir inancı vardı. O günkü koşullar altında hiçbir şekilde bu vatanı düşmana teslim etmemek üzere and içmiş, isimlerini bilmediğimiz sayısız kahraman var. Biz aslında bugün asıl bu ruhu yaşatarak onların aziz hatırasına gereken önemi, vefayı göstermiş oluruz. Bugün burada bisikletli arkadaşlarımızla birlikte Samsun’a gidişi temsil eden bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kent Meydanı’ndan başlayarak Seka Park Uçurtma Tepesi’nde sona eren toplam 12 kilometre uzunluğundaki bisiklet turunun startını Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın verdi. Bisiklet kulüpleri ile birlikte Başkan Büyükakın ve genci yaşlısı her yaştan çok sayıda vatandaş Türk bayraklarıyla şehir turu atarak bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Bisikletlilere yayalar alkışlarıyla selamladı.