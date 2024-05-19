Bingöl Milletvekili Berdibek'e 'onursal' görev

İstanbul Beylikdüzü İlçe Spor Kulübü, Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek'i onursal başkanı olarak seçti. Berdibek, kulübe verdiği büyük destek ve yardımlardan ötürü bu unvana layık görüldü.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, İstanbul Beylikdüzü İlçe Spor Kulübü Onursal Başkanı seçildi.

İstanbul Beylikdüzü ilçesi Jimnastik ve Fitnes Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Anşin ve üyeleri, Milletvekili Feyzi Berdibek’e teşekkürlerini iletti.

Anşin, Berdibek’in kulübe yaptığı katkılardan dolayı büyük minnettarlık duyduklarını belirtti ve desteklerinin kulüp için çok değerli olduğunu vurguladı.

Doğan Anşin, Feyzi Berdibek’in onursal başkanlık plaketini ve mazbatasını kendisine makamında takdim edeceklerini açıkladı. İstanbul Beylikdüzü İlçe Spor Kulübü, faaliyetlerini sürdürebilmek ve gelişmek için sağlanan desteklerin önemine dikkat çekti.