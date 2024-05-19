Kamuda ilk... İstanbullu gençlerden yöneticilerine mentorluk

İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Gençlerden Öğrenecek Çok Şeyimiz Var” mottosuyla, kamu kurumunda ilk kez uygulanan tersine mentorluk programı ‘Genç Mentor’u hayata geçirdi.İSTANBUL (İGFA) - “Gençlerden Öğrenecek Çok Şeyimiz Var” mottosuyla yola çıkılan ve bir kamu kurumunda ilk kez uygulanan tersine mentorluk programı ‘Genç Mentor’ hayata geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Akademi Genç Mentor Programı kapsamında, bağlı kuruluş ve iştiraklerinde görev alan genç çalışanlar Büyükşehir yöneticilerine mentorluk yapacak.

İSPER çatısı altında faaliyet gösteren İBB Akademi tarafından tasarlanan ve uygulanan Genç Mentor Programı’na katılan mentor ve mentiler tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak belirlendi. Artİstanbul Feshane’de düzenlenen ilk buluşmada; Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde çalışan, 26 yaş ve altındaki genç çalışanları ile tecrübeli üst düzey yöneticileri bir araya geldi. Program boyunca yöneticiler ve genç çalışanlar; güncel teknolojik gelişmeler, sosyal medya ve yapay zeka gibi birçok konu hakkında bilgi alışverişi yapma fırsatı buldu.

Açılışını İSPER Genel Müdürü Banu Saraçlar'ın gerçekleştirdiği buluşmada, iki heyecanı birden yaşadıklarını belirtilirken, "Ben bu programın hem mentisiyim hem de programın oluşum sürecinde yer alan biriyim. Pilot olarak başlattığımız bu programı ilerleyen süreçlerde yaygınlaştıracağız.” diye konuştu.

Buluşmada genç İBB’lilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman ise, “Bu program kapsamında sizlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne katkılarınız tahmin ettiğinizden çok daha büyük olacak. Program, hem size hem yöneticilerimize çok iyi gelecek çünkü bu programda gençlik var. Sizden beklentimiz, hedeflerinizi belirleyerek bu hedefler ve daha fazlası için çok çalışmak. Bizler bu ve benzer projelerimizle geleceğin yöneticilerini yetiştiriyoruz, geliştiriyoruz. Dolayısıyla kendi geleceğiniz ile birlikte İstanbul’un ve Türkiye’nin geleceği için de önemli katkılar sağlamış olacaksınız” dedi.