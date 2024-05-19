Bursa Osmangazi’de Emre Kaya rüzgarı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği etkinlikler çerçevesinde ünlü sanatçı Emre Kaya ve pop müziğin yeni nesil seslerinden Beyza Bakırcı, Osmangazili gençler ile buluştu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 1. Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni, dolu dizgin devam ediyor. Osmangazili gençlerin bayramlarını en güzel şekilde yaşaması adına 17-19 Mayıs tarihleri süresince düzenlenen etkinliklerin ikinci gününde, ünlü sanatçı Emre Kaya, konser verdi.

Gün boyunca Osmangazi Meydanı’nda kurulan etkinlik alanında, spor turnuvaları, canlı langırt, rodeo parkuru ve dj müzik yayını gibi eğlence dolu etkinliklerle bayramlarının tadını doyasıya çıkaran Osmangazili gençler, Emre Kaya ve Beyza Bakırcı konserleri ile bayram coşkusunu ikiye katladı.

Konserlere özellikle gençlerin ilgisi yoğun oldu. On binlerce genç, erken saatlerden itibaren meydanı doldurarak, konser saatini beklemeye başladı. Konser programı kapsamında sahneye ilk olarak pop müziğin yeni nesil seslerinden Beyza Bakırcı, çıktı. Genç şarkıcı, son dönemin popüler şarkılarını seslendirerek, gençler coşku dolu bir akşam yaşattı. Konser programının ikinci bölümünde ise ünlü şarkıcı Emre Kaya, Osmangazili gençlerle buluştu. Birbirinden hareketli şarkılarının yanı sıra dansları ve sahne şovları ile hayranlarını coşturan Emre Kaya; Yapboz, Teşekkür Ederim, Toz, Esaret, Ayna, Benimsin, Apayrı, Dındın ve Seve Seve gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Meydanı dolduran gençler, konser boyunca ünlü şarkıcının eserlerine eşlik etti.

GENÇLERDEN ‘BÜYÜK BAŞKAN’ TEZAHÜRATI

Gençlerin ‘Büyük Başkan’ tezahüratları eşliğinde sahneye çıkan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yaptığı konuşmada tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Gençlerin, ülkemizin geleceği olduğuna vurgu yapan Başkan Aydın, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ümidim gençliktedir diyerek, Cumhuriyeti gençlere emanet etti. İyi ki, gençlerimiz var. Bu akşam bizleri yalnız bırakmayan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Bizlere muhteşem bir gece yaşatan Emre Kaya’ya ve ekibine de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Aydın, ünlü sanatçı Emre Kaya’ya çiçek ve tablo hediye etti.