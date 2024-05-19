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İletişim'den New York’ta 'Türkiye Yüzyılı' sergisi
İletişim Başkanlığı, New York'taki Türkevi'nde "Türkiye Yüzyılı Sergisi" düzenledi
DÜNYA 19.05.2024, 17:20
İletişim Başkanlığı, New York'taki Türkevi'nde "Türkiye Yüzyılı Sergisi" düzenledi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıkalamda, New York'taki Türkevi'ndeki sergi, çok sayıda sanatsever, diplomatik misyonlardan temsilciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getirdi.
Türkiye'nin 100 yıl boyunca elde ettiği kazanımların özel dijital dev ekranlarda üç boyutlu gösterilerle anlatıldığı sergide, aynı zamanda Türkiye'nin tarihî ve doğal güzelliklerini gösteren fotoğraflar da yer aldı.
Sergide, Ege sahilleri, antik kentler, tarihî yapılar ve manzaraların yer aldığı 40 kareden oluşan fotoğraflar sergilendi.
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