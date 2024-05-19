Sakarya'dan örnek farkındalık

Sakarya Büyükşehir Tıp Merkezi, 17 Mayıs ‘Dünya Hipertansiyon Günü’ için stant kurdu. Tıp Merkezi'ne gelen vatandaşların tansiyonları ölçüldü, hipertansiyon hakkında bilinmeyenler anlatıldı. Büyükşehir’in uzman sağlıkçıları “her şeyin başı sağlık” vurgusu yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü’nde farkındalık oluşturulması amacıyla örnek bir çalışmaya imza attı.

Büyükşehir Tıp Merkezi’nde güne özel hipertansiyon sağlık taraması hizmeti verildi.

Sağlık testine gün boyuncaçok sayıda vatandaş katıldı. Büyükşehir’in uzman sağlıkçılarından hipertansiyonla ilgili bilgi alan, merak ettiklerine cevap bulan vatandaşlar tansiyonlarını ölçtürdü ve güncel sağlık durumuyla ilgili rapor aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Bugün Tıp Merkezimize gelen birçok vatandaşımızı Hipertansiyon konusunda bilgilendirdik. Doğru tansiyon ölçümünün nasıl olması gerektiği ve tedavi şekilleri hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Tansiyonu yüksek çıkan kişilere takip kartı vererek izlemeleri gereken yolu anlattık. Unutulmamalıdır ki hipertansiyon tedavisi tamamen kişiye özel düzenlenmelidir ve her şeyin başı sağlıktır” denildi.