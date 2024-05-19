İzmir’i dünyaya, dünyayı İzmir'e bağlamada havadan yeni hedef

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2024 yazında İzmir uçuşlarında kapasite artırıyor. Havayolu şirketi 2024'te 4,7 milyonu İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan olmak üzere toplamda 15 milyon yolcu taşımayı planladı.İZMİR (İGFA) - Bu yaz İzmir hattında 7 yeni rota sunan SunExpress, İzmir’den iç ve dış hatlarda haftada toplam 351 uçuş gerçekleştiriyor.

SunExpress CEO’su Max Kownatzki, İzmir’in ana taşıyıcısı olarak İzmir’i dünyaya, dünyayı İzmir’e bağlamaya devam ettiklerini söyledi.

Yaz sezonu için 7 yeni rota ile İzmir’de şimdiye kadarki en geniş uçuş ağına ulaştıklarını kaydeden Kownatzki, Türkiye’nin turizm elçisi olarak, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin İzmir’in zengin tarihini, kültürel miraslarını ve eşsiz doğasını keşfetmeleri için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. İzmir’i hem iç hatlarda hem de dış hatlarda en fazla noktaya bağlayan SunExpress, İzmir’den toplamda 58 destinasyona aktarmasız uçuş sunduklarını belirten Kownatzki, mevcut birçok dış hat rotasında frekans artışı gerçekleştirerek İzmir'den haftada 271 dış hat uçuşu ile misafirlerine daha fazla seçenek sunduklarını, yurt içinde de Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Trabzon ve Van olmak üzere İzmir’den Türkiye’nin 12 şehrine uçuş düzenlediklerini kaydetti.