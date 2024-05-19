Malatya'da 'Bil Bakalım' ödüllendirdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğü'nce Kongre Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonunda ‘Bil Bakalım Bilgi Yarışması’ düzenlendi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde eğitim görmekte olan 5. ve 6.sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘Bil Bakalım Bilgi Yarışması’ ile öğrencilerin bilgileri kıyaslanarak, öğrencilere özgüven kazandırmak amaçlandı.

Kernek Külliyesi, Özalper Semt Konağı, Salköprü Semt Konağı, Melekbaba Semt Konağı, Yeşiltepe Semt Konağı, Şehit Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi’nde eğitim gören ve yarışmaya katılım sağlayan öğrencilere Milli Eğitim ders müfredatı, genel kültür ve Malatya’nın tarihi ile alakalı konuları kapsayan toplamda 15 soru yöneltildi. Yarışmaya her kategori için 2’şer öğrenci katılım sağladı.

Bilgi Yarışması ödül töreni, keyifli ve coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. Öğrenciler, başarılarını kutlamak için bir araya geldiler ve gelecek yarışmalarda da aynı başarıyı tekrarlamak için motive oldular.

Bil Bakalım Bilgi Yarışması’na katılan her öğrenciye kitap hediye edilirken, 1. 2. ve 3. olan gruptaki yarışmacılara da belirlenen ödülleri verildi. Ayrıca yine 1, 2 ve 3. olan grupların yarışmacılarına derece madalyaları ve 1, 2 ve 3. olan Eğitim Merkezlerine derece kupaları,4. 5. ve 6. olan yarışmacılara da kitap hediye edildi.

5. ve 6. sınıfların katılım sağladığı 2024 yılı ‘Bil Bakalım Bilgi Yarışması’nda dereceye giren öğrencilerin isimleri ise şu şekilde:

Salköprü Semt Konağı 5. sınıf öğrencilerinden Ahmet Barutçuoğlu ile Ela Beren Ercan, Kernek Külliyesi 6. sınıf öğrencilerinden Sefa Kağan Karakuş ve Eda Öğüt birinci,Özalper Semt Konağı 5. sınıf öğrencilerinden Beril Zorluile Ahmet Emir Çiçek, Salköprü Semt Konağı 6. sınıf öğrencilerinden Ayşe Melek Korkmaz ile Belinay Karaman ikinci, Yeşiltepe Semt Konağı 5. sınıf öğrencilerinden Kağan Özhan ile Merve Sare Koşar, 6. sınıf öğrencilerinden Beren Karabulut ile Nazlı Azra Bayındır üçüncülüğü paylaştı.