İstanbul Beylikdüzülü gençler Ata'ya koştu!

İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Kırlangıç Gençlik Festivali’nin dördüncü gününde vatandaşlar hem güzel havanın tadını çıkardı, hem de kültür ve spor etkinlikleriyle dopdolu bir gün geçirdi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği 3. Kırlangıç Gençlik Festivali’nin dördüncü gününde vatandaşlar hem güzel havanın tadını çıkardı hem de kültür ve spor etkinlikleriyle dopdolu bir gün geçirdi.

Etkinlikler ‘19 Mayıs Gençliğin Ayak Sesleri’ koşusuyla başladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın startını verdiği koşuda genç sporcular, 19 Mayıs için koştu.

Yarış sonrasında Başkan Çalık, dereceye giren sporculara, kupa, madalya ve ödüllerini takdim etti.

Gençlere olan inancının bitmeyeceğini ifade eden Başkan Çalık, yarışa katılan tüm gençlere teşekkür etti. Yaşam Vadisi’nde devam eden etkinliklerde vatandaşlar ayak tenisinden basketbola, masa futbolundan voleybola kadar birçok spor branşında keyif dolu anlar yaşadı. Akşam saatlerinde ise Didem Zeybek ile zumba gösterisiyle vatandaşlar hem spor yaptı hem de doyasıyla eğlendi.

Gün sonunda ise 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde Senfonik RockKonserinde Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası, Kırık Pena ve Olur Öyle Hatalar gruplarıyla sahne aldı.