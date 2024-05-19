Konya Selçuklu'da 'Paldır Güldür Şov' kaldığı yerden

Konya'da Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi'nde tiyatro eğitimi alan öğrencilerin sahneye aktardıkları "Paldır Güldür Şov" isimli tiyatro gösterisi bir kez daha izleyicilerden büyük beğeni aldı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından şehrin sanat ve kültür hayatına kazandırılan Selçuklu Sanat Akademisi güzel işlere imza atmaya devam ediyor. Akademide tiyatro eğitimi alan öğrencilerin sahnelediği “Paldır Güldür Şov” isimli tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı.

Geçen hafta TEKNO-SEL yarışmaları yaptıklarını anımsatan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 61 okuldan yüzlerce öğrencinin yarışmalara katıldığını ve birbirinden kıymetli projeler üğrettiğine dikkati çekerek, "Türkiye şampiyonu olan U16 Futbol Takımımızın şampiyonada kazandığı o güzel kupasını meclis salonumuzda yukarıya kaldırdık ve şimdi de Sanat Akademimizin bu muhteşem oyununu izledik. Ben çok mutluyum. Selçuklumuzda eğitime, sanata, kültüre, spora verdiğimiz değerli neticelerini hep birlikte alıyoruz. Bütün çocuklarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Başkan Pekyatırmacı gösteri sonrasında oyunda emeği geçen tiyatro eğitmenlerine çiçek takdim ederken minik yeteneklere de ödül takdim etti.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde sahnelenen tiyatro oyunu günün anısına hep birlikte çekilen aile fotoğrafıyla son buldu