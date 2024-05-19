Ünlü halk ozanı 'Çotem' şenliklerinde çocuklarla buluştu

İstanbul Beylikdüzü Çocuk Destek Merkezi (Çotem) bahar şenlikleri, ünlü şair ve halk ozanı Abdurrahman Delen’in katılımıyla renklendi. Delen, şenlikte çocuklara verdiği eğitici öğütlerle gönüllerde taht kurarak, etkinliğin en çok ilgi gören ismi oldu.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Beylikdüzü Çotem ’de düzenlenen bahar şenliklerine katılan Abdurrahman Delen, çocuklarla sıcak ve samimi bir iletişim kurarak, onların kalplerine dokundu. Etkinlik boyunca çocuklara hem eğitici hem de moral verici mesajlar ileten Delen, küçük yaştaki dinleyicilerine önemli hayat dersleri verdi.

Abdurrahman Delen, şenlik kapsamında çocuklara hitaben yazdığı “Dokunmayın Çocuklara” adlı şiirini okudu. Şiir, çocuklar ve etkinliğe katılan diğer davetliler tarafından büyük beğeni topladı ve yoğun alkış aldı.

Etkinlikte sadece şiir okumakla kalmayan Abdurrahman Delen, kendi şiir kitabını da imzalayarak çocuklara hediye etti. Bu jest, çocukların ve ailelerin büyük beğenisini kazandı. Çocuklara kitap sevgisini aşılamayı hedefleyen Delen, onlara kitap okumanın ve yazmanın önemini vurguladı.

Abdurrahman Delen, sanatçı duyarlılığı ve çocuklara olan sevgisiyle etkinliğin ilgi odağı haline geldi. Çotem yetkilileri, Delen’in katılımının çocuklar üzerinde olumlu bir etki yarattığını ve şenliğe anlam kattığını belirtti. Şenliğin organizatörleri, Delen’in katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederek, onun gibi duyarlı sanatçıların toplumun her kesiminde örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Beylikdüzü Çotem bahar şenlikleri, Abdurrahman Delen gibi önemli isimlerin katılımıyla daha da anlam kazanırken, çocuklar için unutulmaz bir gün olarak hafızalarda yer aldı. Delen, sanatın ve edebiyatın gücünü kullanarak çocuklara önemli mesajlar vermeye devam edeceğini belirtti.