Sakaryalı güreşçi Avrupa'da milli forma giyecek
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçilerinden Furkan Zırın, Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenecek 2024 Avrupa U23 Güreş Şampiyonasında milli formayı giyecek
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçilerinden Furkan Zırın, Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenecek 2024 Avrupa U23 Güreş Şampiyonasında milli formayı giyecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş takımı sporcularından Furkan Zırın, 20-26 Mayıs tarihleri arasında Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenecek 2024 Avrupa U23 Güreş Şampiyonasında milli formayı terletecek.
32 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun katılacağı şampiyonada Zırın, milli formayla madalya için mücadele edecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, 20-26 Mayıs tarihleri arasında Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenecek 2024 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası'nda milli formayı terletecek olan güreş takımı sporcusu Furkan Zırın’a başarılar dilendi.
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|O
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|1. Galatasaray
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|37
|64
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|37
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|O
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|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
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|3. Sakaryaspor
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|60
|4. Bodrumspor
|34
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|55
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|53
|8. Gençlerbirliği
|34
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|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|88
|2. Arsenal
|37
|86
|3. Liverpool
|37
|79
|4. Aston Villa
|37
|68
|5. Tottenham
|37
|63
|6. Chelsea
|37
|60
|7. Newcastle
|37
|57
|8. M. United
|37
|57
|9. West Ham United
|37
|52
|10. Brighton
|37
|48
|11. Bournemouth
|37
|48
|12. Crystal Palace
|37
|46
|13. Wolves
|37
|46
|14. Fulham
|37
|44
|15. Everton
|37
|40
|16. Brentford
|37
|39
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|37
|29
|18. Luton Town
|37
|26
|19. Burnley
|37
|24
|20. Sheffield United
|37
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|36
|93
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Girona
|36
|75
|4. Atletico Madrid
|36
|73
|5. Athletic Bilbao
|36
|62
|6. Real Sociedad
|36
|57
|7. Real Betis
|36
|56
|8. Villarreal
|36
|51
|9. Valencia
|36
|48
|10. Deportivo Alaves
|37
|45
|11. Getafe
|37
|43
|12. Sevilla
|36
|41
|13. Osasuna
|36
|41
|14. Las Palmas
|36
|38
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|38
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|37
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|36
|36
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|36
|32
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|36
|21
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|36
|17