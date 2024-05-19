Narlıdere'de Gençlik Turnuvası'nda final heyecanı

Narlıdere Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen turnuvanın ödül töreninde konuşan Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetini ve bizlere emanet ettiği eserlerini ilelebet yaşatacağız” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Turnuvası'nda final ve ödül töreni heyecanı yaşandı.

Narlıdere Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği ‘19 Mayıs Futbol Turnuvası’ ve ‘Liselerarası Basketbol Dostluk Kupası’nda final maçları Ali Artuner Stadı’nda gerçekleştirildi.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun'un da hazır bulunduğu müsabakaların finali oldukça heyecanlı geçti. Fırtına FK karşısında galip gelen Öz Narlıdere futbol turnuvasını lider tamamladı. İlçede yer alan liselerin katıldığı basketbol turnuvasının kazananı ise TAKEV Anadolu ve Fen Lisesi-1 ekibi oldu.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, 19 Mayıs’ta böyle anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, turnuvaya emek veren hocalar ile mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Turnuva, ödül töreni ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Futbol Turnuvası Dereceye Giren Takımlar 1- Öz Narlıdere

2- Fırtına

3- Narlıdere Emniyet

Basketbol Turnuvası Dereceye Giren Takımlar 1- Takev 1

2- Cahide Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi

3- Takev 2