Pedallar İzmit'te de 19 Mayıs'a çevrildi

İzmitli bisiklet tutkunları pedallarını 19 Mayıs için çevirdiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında coşkulu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Yüzlerce genç, bisikletleriyle şehir turu atarak bayramı birlikte kutladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri bugün İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün düzenlediği bisiklet turu ile başladı. Gençler renkli bisikletleriyle şehir turu atarken, coşkuları ve enerjileriyle etkinliğe renk kattılar. Program boyunca şarkılar ve marşlar eşliğinde ilerleyen bisikletçiler, 19 Mayıs ruhunu yaşadılar.

Bisiklet turunun ardından gençler Kültür Tepesi Atatürk Anıtı’na çelenk sunarak büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü andılar. Bu etkinlik, gençler arasında dayanışmayı ve milli duyguları pekiştirirken, sağlıklı yaşam ve sporun önemini vurguladı.