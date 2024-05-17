‘’Birlikte düşünüp, birlikte hareket ediyoruz’’

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Büyükşehir olarak koyduğumuz hedeflere ulaşmamızda önemli bir rolü de sivil dünyanın temsilcileri yükleniyor” dedi KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, işbirliği açısından Sivil Toplum Kuruluşları, spor camiası, sendika ve iş dünyasının temsilcileriyle buluşmaya devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin, kent dinamikleriyle şehre dair görüş alışverişi yapmanın önemini her fırsatta dile getiren Başkan Büyükakın, “Bu tür buluşmalar toplumumuzun ihtiyaçlarını daha iyi anlamamıza ve çözümler üretmemize yardımcı oluyor. Birlikte düşünmenin birlikte hareket etmenin en güzel yolunu bu birlikteliklerde buluyoruz” dedi.

SİVİL DÜNYANIN TEMSİLCİLERİ

Başkan Büyükakın, 31 Mart seçimlerinin ardından gerek tebrik gerekse görüş alışverişi için gerçekleştirdiği görüşmelerine Petrol-İş Kocaeli Şube Başkanı Nesimi Yetişoğlu, Kocaeli Artvinliler Vakfı Başkanı Alaaddin Sarı, Kocaeli Çankırılılar Derneği Başkanı Recep Kaçmaz, Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı İbrahim İbrahimoğlu, Kocaeli Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Yalçın Ergen, Kocaeli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Nurettin Recep Sağlık, İzmit Kulüpler Birliği Başkanı Nebil Uzun ve beraberindekiler yanı sıra Başpehlivan Ahmet Taşçı ve Karamürsel’den gelen misafirleriyle devam etti. Buluşmalarda her öneri ve fikri, ortak hedefler doğrultusunda değerlendiren Başkan Büyükakın, “Bizim amacımız, şehrimizi daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir yer haline getirmek. STK’larımızın ve toplumumuzun kanaat önderleri bu manada çok önemli. Büyükşehir Belediyesi olarak koyduğumuz hedeflere ulaşmamızda önemli bir rolü de sivil dünyanın temsilcileri yükleniyor” dedi.

ŞEHRE DEĞER KATACAK

“Bizler bu görüşmeleri sizlerin görüşlerini dinlemek ve önerilerinizi anlamak için yapıyoruz” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Görüşlerini bizimle ve birimlerimizle paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu katılım bizi çok daha başarılı kılacak ve hizmetlerimizde daha güzele ulaşmamızı sağlayacak. STK’larımızın arasında kendi alanlarında sahip olduğu deneyim ve bilgiyle bu şehre değer katabileceğine yürekten inanıyoruz. STK’larımız bu ortak yönetim anlayışına ne kadar katılım gösterir ne kadar aktif olurlarsa bizler o kadar mutlu olacağız” ifadelerini sarf etti.