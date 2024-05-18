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YENKÜLDER Kongresi bugün yapılacak
Yenimuhacır Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Selçuk Kadem, derneğin Olağan Genel Kurulu’nun 18 Mayıs Cumartesi günü yapılacağını açıkladı
GÜNDEM 18.05.2024, 12:59
Yenimuhacır Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Selçuk Kadem, derneğin Olağan Genel Kurulu’nun 18 Mayıs Cumartesi günü yapılacağını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kadem, genel kurulun Saat:20:30 da İnönü Mahallesi Durmuş Ali Yörüker Caddesi Dış Kapı No: 7 Yenimuhacır adresinde bulunan dernek lokalinde yapılacağını belirterek tüm üyeleri kongreye davet etti.
Selçuk Kadem birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda 25 Mayıs Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirileceğini belirtti.
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