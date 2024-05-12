Kocaeli İtfaiyesi'nden acil durum ekiplerine eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından Kartepe’deki Ege Profilin acil durum ekiplerine eğitim verildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, endüstriyel tesislerde kurulu bulunan Acil Durum Ekiplerine yönelik eğitimlerine devam ediyor. Acil Durum Ekipleri, olası bir acil durumda, profesyonel müdahale birimleri olay yerine ulaşıncaya kadar durum ile mücadele ediyor. Son olarak Büyükşehir İtfaiyesi tarafından Kartepe’deki Ege Profilin acil durum ekiplerine eğitim verildi.

Vatandaşları, kurum ve kuruluşları eğitmeye ve bilinçlendirmeye devam eden Büyükşehir İtfaiyesi, Kartepe ilçesinde kurulu bulunan Ege Profil tesisi çalışanlarının yer aldığı Acil Durum Ekiplerine eğitim verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) personeli tarafından verilen eğitimler fabrika alanında gerçekleştirildi. Eğitimde; Yanma ve Yangın, Acil Durum Organizasyonu ve Ekip Görevleri, Acil Durumda Hareket Tarzı, Söndürme Maddeleri ve Teknikleri, Taşınabilir Yangın Söndürücüler, Yangın Hortum Dolapları ve Hidrant Sistemleri başta olmak üzere çeşitli konularda bilgi aktarıldı.

EĞİTİM SONRASI TATBİKAT

Eğitimin uygulamalı bölümünde Hortum Çalışması yapıldı ve ardından Yangın Söndürücüler ile yangın söndürme faaliyet gerçekleştirildi. Eğitimin sonunda, tüm çalışanların katılımı ile birlikte Acil Durum Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta tüm personel, acil tahliye prosedürleri kapsamında, bulundukları yerleri güvenli bir biçimde boşaltarak toplanma noktalarına gitti. İlkyardım ve söndürme ekipleri de görevleri gereği senaryoda gerçekleştirilen durumlara müdahale etti.