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BUÜ’den dijital sektöre nitelikli personel yetiştirecek protokol

Farklı endüstrilerin bugün ve gelecekte ihtiyaç duyduğu teknik bilgi ve beceriye sahip nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), sektör temsilcileriyle işbirliği yapmaya devam ediyor

EĞİTİM 11.05.2024, 17:40
BUÜ’den dijital sektöre nitelikli personel yetiştirecek protokol

Farklı endüstrilerin bugün ve gelecekte ihtiyaç duyduğu teknik bilgi ve beceriye sahip nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), sektör temsilcileriyle işbirliği yapmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - BUÜ Yönetimi, mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırmaya katkıda bulunmak adına özel bir protokolü hayata geçirdi. BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile digital alanda yenilikçi çalışmalar yürüten Digitorium Elektronik Teknolojileri AŞ arasında akademik ve bilimsel işbirliği yapılacak. Hazırlanan protokole Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile firma ortağı Samet Cebel imza attı.

NİTELİKLİ PROJELER ÖN PLANDA

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, mesleki eğitimde paydaş işbirliğini artırmak ve mezunların istihdamının sağlanmasına yönelik destekleyici çalışmalar yapmak için sektör temsilcileriyle yakın ilişkiler kurmaya özen gösterdiklerini vurguladı. Teknik Bilimler MYO’nun kendi alanında lider bir eğitim kurumu olduğunu belirten Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Biz bir araştırma üniversitesiyiz. Nitelikli projelere ve çalışmalara her zaman için öncelik veriyoruz. Üniversite-sanayi işbirliği faaliyetleri de bize bu konuda büyük katkılar sunuyor. Teknik Bilimler Meslek Yükseokulumuz, ise alanında Türkiye lideri olmuş ve son derece kıymetli eğitim-öğretim faaliyeti yürüten ve yanı sıra katma değeri yüksek projelere imza atan bir okulumuz. Bugün hayata geçireceğimiz protokol de bunun en güzel örneklerinden birisi oldu. İşbirliğimizin hayırlı olmasını, daha kapsamlı çalışmalara vesile olmasını diliyoruz” şekilde konuştu.

İLGİLİ GENÇLER SEKTÖRE KAZANDIRILACAK

Digitorium Elektronik Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Samet Cebel ise şirket olarak ülke adına fayda sağlayacak çalışmalara imza atmaya gayret ettiklerini söyledi. Bu sektöre ilgi duyan gençlere de ellerinden gelen desteği vermek istediklerini aktaran Samet Cebel; “Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik özel projeler yürütüyoruz. Bu alanda yetişen gençlerin az olduğunu, sektörün bu konuda açık verdiğini düşünüyoruz. Üniversitemizle birlikte sektörü seven, mesleğini sahiplenen, donanımlı ve gelişmeye açık gençler yetiştirebileceğimize inanıyoruz. Protokolün bu anlamda her iki tarafa da hayırlı olacağına inanıyoruz. Destekleri için Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu yöneticilerine ve hocalarına teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

İşbirliği imza töreninde BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Mehmet Karahan, okul yöneticileri, akademisyenler ve firma temsilcileri de hazır bulundu.

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