Bursa'da mesleki eğitimde MÜSİAD iş birliği

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi arasında mesleki eğitim odaklı yürütülen iş birliği çalışmalarının değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Mesleki eğitim odaklı iş birliği toplantısıa Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri, MÜSİAD yöneticileri, ilgili sektör temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, geleceğin teminatı olan gençlerimizle birlikte olmanın heyecanını paylaştı.

Mesleki eğitim, gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerine ve istihdama hazırlanmalarına yardımcı olmanın en etkili yollarından biri olduğunu vurgulayan Müdür Alireisoğlu, "Mesleki eğitime verdiğimiz önem ve değer, ülkemiz için son derece kıymetli bir birliktelik oluşturuyor. Bursa, Türkiye genelinde mesleki eğitim ve istihdam alanında öncü bir konumda ve bu tempoyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mesleki eğitimdeki potansiyeli ve önemini vurgulamak, bizim için son derece kıymetlidir. Bu anlamda MÜSİAD Bursa’ya mesleki eğitim odaklı birlikte yürüttüğümüz iş birliği ve çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Daha güzel çalışmalar için bir araya gelerek mesleki eğitim alanında daha da ilerlemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Program, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile MÜSİAD Bursa Şubesi arasında yürütülen mesleki eğitim odaklı çalışmalar ve planlanan iş birlikleri hakkındaki görüşmelerle devam etti.