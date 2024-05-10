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Bursa DKMP 2. Bölge personeline 'mağara' eğitimi
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar 2 Bölge Müdürlüğü personellerine 'Mağara Temel Eğitimi' verildi
EĞİTİM 10.05.2024, 12:15
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü personellerine 'Mağara Temel Eğitimi' verildi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü personeli mağara temel eğitimi aldı.
Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Mağara Çalışma Birimi personeli mağaracılıkla ilgili temel eğitim ve SRT eğitimlerini Eskikaragaç, Ayvaini mağarası ve Ayıini mağarasında gerçekleştirildi.
Eğitime ilişkin çalışmalar müdürlüğün sosyal medya hesabından yayımlandı.
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