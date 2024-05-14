Keşan Genç Ordu ile Keşan Gençlerbirliği berabere kaldı

Keşan Genç Ordu U12 ile Keşan Gençlerbirliği U12 2-2 berabere kaldı.Erdoğan Demir / EDİRNE (İGFA) - Edirne U12 Ligi’nde mücadele eden iki Keşan takımı karşı karşıya geldi.

Keşan Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada Keşan Genç Ordu ile Keşan Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla iki takımda sahadan birer puan ile ayrıldı.