Açıköğretim Ortaokul'da ilk kez elektronik sınav
Millî Eğitim Bakanlığı açık öğretim kurumları ortaokul sınavı, ilk kez elektronik ortamda gerçekleştirildi
Millî Eğitim Bakanlığı açık öğretim kurumları ortaokul sınavı, ilk kez elektronik ortamda gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem açık öğretim kurumları ortaokul sınavları 1 Mart 2024 tarihinde başladı. Sınav, 81 ilde ve 330 ilçede bulunan 404 e-Sınav salonunda e-Sınav yöntemiyle yapıldı. Her bir e-Sınav oturumu için adaylara 75 dakika süre verildi. Sınavlarda toplam 32 bin 824 personel görev aldı.
İlk defa elektronik ortamda yapılan sınav için randevu sistemi 8-19 Şubat 2024 tarihleri arasında (tutuklu/hükümlü öğrenciler, engelli öğrenciler ve yurt dışı programındaki öğrenciler hariç) açıldı.
52 bin 738 e-Sınav randevusunun talebinin alındığı sınav, 81 ilde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de ilk kez e-Sınav yöntemiyle gerçekleştirildi.
Lefkoşa'da bulunan e-Sınav merkezinde 16 Mart 2024 tarihinde 56 adayın katılımıyla e-Sınav yöntemiyle yapılan sınav sorunsuz olarak tamamlandı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|81
|2. Fenerbahçe
|30
|79
|3. Trabzonspor
|30
|49
|4. Beşiktaş
|30
|46
|5. Kasımpasa
|30
|43
|6. Başakşehir
|30
|42
|7. Rizespor
|30
|42
|8. Antalyaspor
|30
|41
|9. A.Demirspor
|30
|39
|10. Alanyaspor
|30
|39
|11. Sivasspor
|30
|38
|12. Samsunspor
|30
|36
|13. Kayserispor
|30
|36
|14. Ankaragücü
|30
|33
|15. Hatayspor
|30
|33
|16. Konyaspor
|30
|33
|17. Gaziantep FK
|30
|31
|18. Karagümrük
|30
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|30
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|27
|64
|2. Göztepe
|27
|56
|3. Sakaryaspor
|27
|47
|4. Ahlatçı Çorum FK
|27
|45
|5. Kocaelispor
|27
|45
|6. Bodrumspor
|27
|44
|7. Boluspor
|27
|43
|8. Bandırmaspor
|27
|41
|9. Gençlerbirliği
|27
|40
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|27
|33
|12. Keçiörengücü
|27
|32
|13. Manisa FK
|27
|31
|14. Şanlıurfaspor
|27
|27
|15. Tuzlaspor
|27
|27
|16. Adanaspor
|27
|27
|17. Altay
|27
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|29
|56
|5. Tottenham
|28
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|29
|44
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
|41
|10. Newcastle
|28
|40
|11. Chelsea
|27
|39
|12. Fulham
|29
|38
|13. Bournemouth
|28
|35
|14. Crystal Palace
|28
|29
|15. Brentford
|29
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Luton Town
|29
|22
|18. Nottingham Forest
|29
|21
|19. Burnley
|29
|17
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|72
|2. Barcelona
|29
|64
|3. Girona
|29
|62
|4. Athletic Bilbao
|29
|56
|5. Atletico Madrid
|29
|55
|6. Real Sociedad
|29
|46
|7. Real Betis
|29
|42
|8. Valencia
|28
|40
|9. Villarreal
|29
|38
|10. Getafe
|29
|38
|11. Las Palmas
|29
|37
|12. Osasuna
|29
|36
|13. Deportivo Alaves
|29
|32
|14. Mallorca
|29
|30
|15. Rayo Vallecano
|29
|29
|16. Sevilla
|29
|28
|17. Celta Vigo
|29
|27
|18. Cadiz
|29
|22
|19. Granada
|28
|14
|20. Almeria
|29
|13