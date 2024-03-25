Açıköğretim Ortaokul'da ilk kez elektronik sınav

Millî Eğitim Bakanlığı açık öğretim kurumları ortaokul sınavı, ilk kez elektronik ortamda gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem açık öğretim kurumları ortaokul sınavları 1 Mart 2024 tarihinde başladı. Sınav, 81 ilde ve 330 ilçede bulunan 404 e-Sınav salonunda e-Sınav yöntemiyle yapıldı. Her bir e-Sınav oturumu için adaylara 75 dakika süre verildi. Sınavlarda toplam 32 bin 824 personel görev aldı.

İlk defa elektronik ortamda yapılan sınav için randevu sistemi 8-19 Şubat 2024 tarihleri arasında (tutuklu/hükümlü öğrenciler, engelli öğrenciler ve yurt dışı programındaki öğrenciler hariç) açıldı.

52 bin 738 e-Sınav randevusunun talebinin alındığı sınav, 81 ilde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de ilk kez e-Sınav yöntemiyle gerçekleştirildi.

Lefkoşa'da bulunan e-Sınav merkezinde 16 Mart 2024 tarihinde 56 adayın katılımıyla e-Sınav yöntemiyle yapılan sınav sorunsuz olarak tamamlandı.