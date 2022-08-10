Rize Pazar'da TSO'ya 'sayısal takagrof' yetkisi

Rize'de Pazar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Neşet Çakır, hizmet çeşitliliğini artırılması kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından “Yetkilendirilmiş Kayıt Merkezi” olarak Ağustos 2022 tarihi itibariyle üyelerine ve vatandaşlara Sayısal Takograf (Dijital Ehliyet) hizmeti vermeye başladıklarını açıkladı.Ajans Pazar / RİZE (İGFA) - Pazar Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Çakır, yaptığı açıklamada hizmet çeşitliliğimizin artırılması kapsamında yapılan görüşmelerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odanın “Yetkilendirilmiş Kayıt Merkezi” olarak hizmet vermeye başladığını duyurdu.

"Üyelerimize ve halkımıza Sayısal Takograf (Dijital Ehliyet) hizmeti vermeye başladık" diyen Başkan Çakır, "Uluslararası ticaretin en önemli unsurlarından biri olan karayolu taşımacılığını kolaylaştırmak amacıyla yürürlüğe giren sayısal takograf uygulaması ile üyelerimiz zaman kaybına uğramadan Odamız bünyesinde bu hizmeti alacaktır. Odamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Çakır açıklamasında, dijital ehliyet konusunda odanın yetkilendirilmesi sürecinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ve desteğini ve yardımını esirgemeyen TOBB Başkanı Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti.