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Nevşehir Belediyesi'nden özel konser

Yerel 05.12.2022, 08:00
Nevşehir Belediyesi'nden özel konser

Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen program büyük ilgi gördü.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Özel İnsanlar Eğitim Merkezi tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde müzik şöleni düzenlendi.

 Programın açılışında konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, engellilerin önlerindeki engelleri kaldırdıkça spordan eğitime, sanattan bilime başarılarının her geçen gün katlanarak arttığına şahit olduklarını belirterek, “Bütün engellerin sevgi, saygı, empati ve dayanışmayla aşılacağına inanıyorum. Bu bağlamda da engelli kardeşlerimizin sosyal hayatta aktif biçimde yer alabilen bağımsız bireyler olmaları için özveriyle çalışıyoruz. Engelli insanlarımızın hayata katılımı konusunda yapılan çalışmalar, engelli kardeşlerimize karşı hassasiyetimizin bir göstergesidir. Bunu sadece görevimiz olduğu için değil, insana düşen bir sorumluluk olduğunu için de yapıyoruz. Çok şükür 20 yıldır Ak Parti tüm Türkiye’ye sosyal devlet nedir?, sosyal devlet çalışırsa halk nasıl mutlu olur gösterdi. Bizlerde devletimiz ve liderimizin izinden giderek sosyal belediyecilik anlamında şehrimize yakışır hizmetler yapıyoruz. Nevşehir Belediyesi olarak her zaman şehrimizde engelli kardeşlerimize pozitif ayrımcılık uyguluyor, onların rahatı ve huzuru için çaba gösteriyoruz. Bizler özel insanlarımızın ailelerinin karşılaştıkları zorlukları çok iyi biliyoruz. Bir nebze de olsa onlara yardımımız oluyorsa ne mutlu bizlere. İmkânlarımız ölçüsünde özel insanlarımız ve onların kıymetli aileleri için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ise, “Toplumumuzun özel insanları olan engelli vatandaşlarımızın sosyal devlet anlayışı gereği ihtiyaçlarını karşılamak bizlerin öncelikli görevidir. Özel insanlarımızı ötekileştiren, toplumdan uzaklaştıran değil, kardeşlerimizi toplumun önemli değerleri haline hep birlikte getirdik. Engelli kardeşlerimizin maddi ve manevi ihtiyaçlarını yasalarla güvence altına alarak sosyal bir reform gerçekleştirdik. Hep birlikte el ele vererek toplumsal bilincimizi ve ilgimizi artırarak bizlerin de birer engelli adayı olduğumuzu unutmayarak sorumlu bir şekilde hareket etmeliyiz. Evde bakım hizmetleri ile ailelerimize ve engelli kardeşlerimize her daim destek olmaya çalıştık. Toplumumuzun en önemli meselelerinden biri olan engelli vatandaşlarımızla ilgili konulardaki duyarlılığın artmasına vesile olması dileğiyle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü´nü kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımızı, ailelerini sevgiyle saygıyla ve kardeşlik duygularıyla selamlıyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Özel İnsanlar Eğitim Merkezi öğrencilerinin sunduğu dans, zeybek ve halk oyunları gösterisi ile müzik dinletisi büyük ilgiyle izlendi.

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