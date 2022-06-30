Miniklere karne hediyesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki kreşlerde eğitim gören ve mezun olan öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye etti.

DİYARBAKIR (İGFA) – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı kreşlerde eğitim gören ve mezun olan minikler için etkinlik düzenlendi.

Vali Ali İhsan Su’nun eşi Zeliha Su ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi’nin eşi Meryem Çiftçi’nin katıldığı program Sümerpark Ortak Yaşam Alanında gerçekleştirildi.

Su ve Çiftçi, ilkokula başlayacak minik öğrencileri motive etmek amacıyla içerisinde kırtasiye seti bulunan 230 çantayı miniklere hediye etti.

Öğrenciler ve aileleriyle yakından ilgilenen Su ve Çiftçi, velilerle sohbet etti, öğrencilerin eğitim durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Etkinliğe, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Bayram Sezgin, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Yıldırım, hediye alan öğrenci ve velileri katıldı.