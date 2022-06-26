MASTÖB üyelerinden Başkan Gürkan'a ziyaret

MASTÖB Başkanı Nazife Özdemir ve yönetimiyle birlikte Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut ve yönetimi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.MALATYA (İGFA) - Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) ile birlikte 24 Ocak 2020 yılında yaşanan depremin ardından bölgeye yardımları ulaştıran Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut ve yönetimi, iki gün süren Malatya gezisi kapsamında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi.

Başkan Gürkan’ı ziyaretlerinde konuşan MASTÖB Başkanı Nazife Özdemir, “ İstanbul’da görev yapan ve 24 Ocak 2020 yılında yaşadığımız deprem sonrasında bizlerle birlikte Malatya’ya gelen, Pütürge’de bizlerle birlikte olan muhtarlarımızla Malatya’mızı ziyaret ediyoruz. Kıymetli misafirlerimizi Malatya’da misafir etmekten onur duyduk ve Büyükşehir Belediye Başkanımızı da ziyaret ettik. Ziyaretlerimize katılan misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbul’un 39 ilçesi ve 963 muhtarıyla birlikte çalışmalar sürdürdüklerini belirten Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, Malatya’nın tarihi değerlerini ve Malatya’yı yöneten değerleri ziyaret ettiklerini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı güzel çalışmalarına şahit olduk. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Muazzam bir Malatya, muazzam bir hizmet oluğuna şahit olduk. Malatya’da bulunan muhtar arkadaşlarımızdan da başkanımızdan duydukları memnuniyet bizleri de ayrı memnun etti” dedi.