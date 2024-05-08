Son Dakika
Emniyet uyardı... Av tüfeği olanlar dikkat!
Av tüfeği olanlarla ilgili uyarıda bulunan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi dolan vatandaşların 01 Eylül 2024 tarihine kadar ruhsatnamelerini yenilemeleri gerektiğini açıkladı
GÜNDEM 08.05.2024, 11:30
Av tüfeği olanlarla ilgili uyarıda bulunan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi dolan vatandaşların 01 Eylül 2024 tarihine kadar ruhsatnamelerini yenilemeleri gerektiğini açıkladı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yivsiz tüfek ruhsatnamelerini yenilemeyen vatandaşlarımızın ruhsatnameleri 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçersiz sayılacaığnı ve 4 bin 538 TL para cezası uygulanacağını kaydetti.
Müdürlükten yapılan açıklamada, vatandaşların hem cezalı duruma düşmemek hemde mağduriyet yaşamamak için ruhsatnamelerini yenilemeleri gerektiği kaydedildi.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|35
|96
|2. Fenerbahçe
|35
|90
|3. Trabzonspor
|35
|58
|4. Başakşehir
|35
|55
|5. Beşiktaş
|35
|54
|6. Alanyaspor
|35
|49
|7. Kasımpasa
|35
|49
|8. Rizespor
|35
|49
|9. Sivasspor
|35
|48
|10. Antalyaspor
|35
|45
|11. A.Demirspor
|35
|44
|12. Samsunspor
|35
|42
|13. Kayserispor
|35
|41
|14. Ankaragücü
|35
|39
|15. Karagümrük
|35
|37
|16. Konyaspor
|35
|37
|17. Gaziantep FK
|35
|35
|18. Hatayspor
|35
|34
|19. Pendikspor
|35
|33
|20. İstanbulspor
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|33
|72
|2. Göztepe
|33
|69
|3. Sakaryaspor
|33
|57
|4. Bodrumspor
|33
|56
|5. Ahlatçı Çorum FK
|33
|56
|6. Kocaelispor
|33
|55
|7. Bandırmaspor
|33
|50
|8. Boluspor
|33
|50
|9. Gençlerbirliği
|33
|50
|10. Erzurumspor
|33
|44
|11. Manisa FK
|33
|40
|12. Ümraniye
|33
|40
|13. Keçiörengücü
|33
|39
|14. Tuzlaspor
|33
|37
|15. Adanaspor
|33
|36
|16. Şanlıurfaspor
|33
|35
|17. Altay
|33
|9
|18. Giresunspor
|33
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|36
|83
|2. M.City
|35
|82
|3. Liverpool
|36
|78
|4. Aston Villa
|36
|67
|5. Tottenham
|35
|60
|6. Newcastle
|35
|56
|7. Chelsea
|35
|54
|8. M. United
|35
|54
|9. West Ham United
|36
|49
|10. Bournemouth
|36
|48
|11. Brighton
|35
|47
|12. Wolves
|36
|46
|13. Fulham
|36
|44
|14. Crystal Palace
|36
|43
|15. Everton
|36
|37
|16. Brentford
|36
|36
|17. Nottingham Forest
|36
|29
|18. Luton Town
|36
|26
|19. Burnley
|36
|24
|20. Sheffield United
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|87
|2. Girona
|34
|74
|3. Barcelona
|34
|73
|4. Atletico Madrid
|34
|67
|5. Athletic Bilbao
|34
|61
|6. Real Sociedad
|34
|54
|7. Real Betis
|34
|52
|8. Valencia
|34
|47
|9. Villarreal
|34
|45
|10. Getafe
|34
|43
|11. Deportivo Alaves
|34
|41
|12. Sevilla
|34
|41
|13. Osasuna
|34
|39
|14. Las Palmas
|34
|37
|15. Celta Vigo
|34
|34
|16. Rayo Vallecano
|34
|34
|17. Mallorca
|34
|32
|18. Cadiz
|34
|26
|19. Granada
|34
|21
|20. Almeria
|34
|17
Röportaj & Söyleşi Tümü